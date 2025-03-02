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嘉縣104歲人瑞坐輪椅散步 閃臨停貨車被撞不治

2025/3/2 11:44（3/2 12:06 更新）
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嘉義梅山鄉104歲林黃姓老婦2月28日下午由照護員用輪椅推著散步，為閃避路上臨停貨車遭後方汽車撞上，2人送醫急救，老婦3月1日宣告不治。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 114年3月2日
嘉義梅山鄉104歲林黃姓老婦2月28日下午由照護員用輪椅推著散步，為閃避路上臨停貨車遭後方汽車撞上，2人送醫急救，老婦3月1日宣告不治。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 114年3月2日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）嘉義梅山104歲林黃姓老婦2月28日下午由照護員用輪椅推著散步，因閃避路上臨停貨車遭後方汽車撞上，2人噴飛10多公尺送醫急救，老婦昨天宣告不治，確切肇因待調查釐清。

嘉義縣警察局竹崎分局今天發布新聞稿表示，梅山大南聯合所2月28日下午2時34分接獲通報，梅山鄉中山路89號前發生行人與自小客車車禍，警消到場後立即將被撞2名行人送往嘉義大林醫院急救。

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警方調查，受傷2人是照護員與104歲林黃姓老婦，老婦住在梅山鄉社教路，因行動不便當天由照護員用輪椅推出來散步，欲返回住家時沿中山路北往南走，行經中山路93號前路旁停放一輛自小貨車，駕駛正打開貨車門，照護員推著老婦往左側車道上閃避，被黃姓男子駕駛的自小客車由後撞擊，2人皆噴飛10多公尺遠。

警消指出，34歲女照護員肢體擦傷、意識清楚，老婦則頭部及肢體多處撕裂傷、意識模糊，皆送往大林慈濟醫院救治，老婦不幸於昨天下午宣告不治；小客車黃姓駕駛無酒駕，確切肇事原因待調查釐清。（編輯：陳仁華）1140302

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