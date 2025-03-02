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弟倒臥新北金山水溝身亡 兄指脖有勒痕懷疑他殺

2025/3/2 13:27
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（中央社記者王朝鈺新北2日電）新北市金山區一名鄭姓男子日前被發現倒臥水溝身亡，鄭男的哥哥指弟弟脖子有勒痕瘀傷，且頭頂有撕裂傷，懷疑有他殺嫌疑。檢方表示，已完成解剖，也會綜合研判是否有他殺可能。

金山警分局2月22日下午5時許接獲家屬報案，指鄭姓男子（61歲）出門未歸。獲報後，警方當天晚間約7時在金山區兩湖里倒照湖1號附近發現鄭男倒臥在水溝面部朝下已氣絕身亡。

死者的哥哥今天指出，事發地點的水溝高度不到30公分怎會溺斃，唯一解釋就是弟弟心肌梗塞，否則不可能溺斃在水溝，弟弟脖子兩側有瘀傷呈現紫色，頭頂有4公分撕裂傷，附近養魚業者曾在案發前後3分鐘開車來回4趟。

鄭兄表示，檢察官已在2月23日相驗，2月24日完成解剖，但他很不服氣判定是意外，他懷疑事發時弟弟正專注釣魚，有人涉從背後勒住弟弟的脖子，涉再重擊弟弟頭部，導致弟弟身亡，認為有他殺嫌疑。

據了解，經相驗後，死者肺部有泥沙，但脖子沒有勒痕，頭部有輕微挫傷；至於家屬懷疑案發時轎車頻繁出入，養魚業者稱是為載運魚貨，雖有下車，但並未與死者接觸，下車地點也與發現死者的水溝有段距離。

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基隆地檢署發言人陳照世表示，針對這起案件，承辦檢察官已迅速完成相驗，因家屬對死因有所懷疑，檢察官已解剖完畢釐清死因，也會針對現場狀況等綜合研判是否有他殺可能性。

陳照世指出，家屬若有其他想法或質疑，可具狀向檢察官表明，或透過警方陳述意見，供檢察官參考。（編輯：戴光育）1140302

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