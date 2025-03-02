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台中酒駕男遇警拒攔查逃逸 失控撞路邊6汽機車

2025/3/2 14:26（3/2 15:21 更新）
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台中市1名男子酒後開車，途中遇警方攔查拒檢逃逸，市警局第四分局2日表示，男子最後在南屯區干城街自撞路邊車輛，造成4汽車、2機車及電線桿毀損，幸未有人員傷亡，全案依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月2日
台中市1名男子酒後開車，途中遇警方攔查拒檢逃逸，市警局第四分局2日表示，男子最後在南屯區干城街自撞路邊車輛，造成4汽車、2機車及電線桿毀損，幸未有人員傷亡，全案依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月2日
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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市1名男子酒後開車，途中遇警方攔查拒檢逃逸，市警局第四分局今天表示，男子最後在南屯區干城街自撞路邊車輛，造成4汽車、2機車及電線桿毀損，酒測值超標，移送法辦。

台中市警察局第四分局大墩派出所表示，昨天凌晨執行深夜巡邏勤務，經過南屯區公益路二段與惠文路口時，發現1輛自小客車正要駛離，但車上警報器多次鳴響，員警察覺有異，於是趁駕駛在市政路與惠中路口停等紅燈時上前攔查。

警方指出，駕駛拒檢並趁隙逃逸，最終在南屯區干城街自撞路邊車輛，造成4輛汽車、2輛機車及電線桿毀損，還好未有人員傷亡，經對駕駛劉姓男子（57歲）施以酒測，酒測值已超過法定標準值，全案依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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警方追查發現，劉男於昨天凌晨4時許，在夜店飲酒後，一時貪圖方便，駕車準備返家，途中遇警察攔查示意路邊停車受檢，因擔心酒測超標遭法辦，起先假意配合，趁車輛高速迴轉之際逃逸。

警方指出，員警隨後在干城街一帶發現逃逸車輛已半毀自撞路旁汽車，並驚動附近居民出門查看，知道愛車無故遭酒駕男子波及氣憤不已，即便劉男頻頻致歉已無濟於事。除針對劉男無照駕駛、拒絕停車接受稽查逃逸、闖紅燈、紅燈右轉等違規行為開罰外，另觸犯刑法公共危險予以逮捕，全案移送台中地檢署偵辦。（編輯：李淑華）1140302

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