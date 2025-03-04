彰化縣新設19處科技執法路段 超速違規最多

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（中央社記者吳哲豪彰化縣4日電）彰化縣警察局交通警察隊今天統計，3月1日起啟用的19處科技執法系統，3天共開罰214件，其中以員林市莒光路與至善路口31件最多，違規項目件數最多則是超速，共有182件。

根據彰化縣警察局提供資料，今年新增19處科技執法，設在彰化市中山路3段與彰南路1段路口等15處地點，取締項目則有超速、闖紅燈及未禮讓路人等。

彰化縣警局交警隊警員指出，新增19處科技執法路段從3月1日至昨天，共取締214件違規，違規項目以超速182件為最多，闖紅燈30件居次、未禮讓行人則有2件。

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警方表示，取締件數最多的地點是員林市莒光路與至善街口31件，其次是彰化市中山路3段與彰南路1段路口27件及員林市員林大道5段與員埔路口26件。

警方指出，設有科技執法的路段，現場都有提醒告示牌，主動告知民眾新增科技執法路口及取締項目，提醒用路人遵守交通規則。（編輯：郭諭儒）1140304