消防衣帶出國滑雪 消防員道歉：不該為了作紀念

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市消防局1名消防員將消防衣帶出國，還充當滑雪衣引發討論。台中市消防局調查後將懲處。消防員發文道歉表示，錯就是錯，不該為作紀念就穿消防衣滑雪，也強調有租滑雪服。

這名消防員出國到日本滑雪，他帶上消防衣在雪地中充當滑雪衣，還寫下滑雪實測，除保暖、防水、防摔，但便利性、身體活動度奇差無比。總結心得，消防衣比較適合火熱的地方，千萬不要帶來滑雪。

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此舉引發各界討論，但因他違規將消防衣帶出分隊私用，消防局將依規懲處。對此，消防員在個人IG上發文道歉，錯就是錯，不會逃避責任，但他也放上穿著滑雪服的照片，強調有租滑雪服，不應該為了給自己一個紀念就穿消防衣滑雪，感謝各界指教，該面對的一定會坦然接受。

台中市消防局表示，有關人員未依規定穿著，及將公有財產做為私用部分，已明顯違反執行勤業務消防服制規範。將針對相關違失部分召開檢討會議，人員違規事實將依規懲處，並追究相關單位內部管理督導不周責任。（編輯：郭諭儒）1140304