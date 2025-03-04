遠東航空停飛 停機桃園欠費4394萬遭查封

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（中央社記者葉臻桃園4日電）遠東航空停飛後，有飛機滯留桃園機場，5年多來積欠相關規費新台幣4394萬8548元。法務部行政執行署桃園分署日前至桃機查封遠東航空所屬的MD-83型飛機一台，將辦理執行程序。

行政執行署桃園分署今天表示，分署人員2月27日至桃園國際機場，查封義務人遠東航空股份有限公司長期停放占用停機坪、卻未繳納相關設施費用的MD-83型飛機一台。

桃園分署指出，遠東航空雖未辦理停業登記，但實質上已停業多年，該公司自民國108年11月起即未繳納場站降落費、安全服務費、機場服務費及其他應繳規費，累計至今積欠桃園國際機場股份有限公司4394萬8548元。

桃園分署表示，案經桃園機場移送法務部行政執行署台北分署執行後，轉由桃園分署對遠東航空現在停放於桃園國際機場停機坪的MD-83型飛機進行行政執行程序。

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桃園分署指出，該飛機為87年出廠，外觀老舊且部分地方有裂紋，起落架已生鏽嚴重；機場人員表示，該飛機本身構造已有嚴重受損，若欲飛行必須先全面澈底檢修，預計所需費用高昂；遠東航空未派人到場表示意見，也未說明如何清償積欠費用。

桃園分署指出，為維護飛航安全、確保民眾使用機場的正當權益，本案將盡速辦理執行程序，以貫徹行政院維護交通安全的政策。（編輯：林恕暉）1140304