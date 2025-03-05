新北男住家自學種大麻將收成 難逃北市警法網

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）從事物流業的新北市30歲李男從網路自學種大麻，並將新北市住家改造成室內大麻植栽場，北市警方獲報循線跟監，近日搜索查扣大麻植株62株和大麻乾燥花，將李男依法送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布破案新聞稿，偵查第七隊日前針對毒品案溯源查緝並接獲相關情資，指新北市三重區某處民宅疑似有栽種大麻情形，隨即和桃園市警察局刑事警察大隊及新北市警察局三重分局共組專案小組追查。

歷經數月跟蹤、監控，專案小組見時機成熟，2月下旬分別至李男的雙北市住處執行搜索，發現李男將新北住處房間改造成室內大麻植栽場，種植設備相當專業，包括自動照明設備、自動灑水系統、室內植物帳棚及通風系統等，猶如小型室內農場。

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同時，現場查扣大麻植株62株、大麻乾燥花20公克及相關栽種設備一批。

擔任物流司機的李男供稱，他是從國外網站購買大麻種子，並上網自學種植技術，辯稱是要平日自行使用。全案詢後依涉毒品罪送新北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1140305