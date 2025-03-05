南投信義鄉長全志堅涉貪 中檢聲押禁見獲准

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中5日電）中檢偵辦南投縣信義鄉民代表會主席李國源涉貪，循線查出國民黨籍信義鄉長全志堅也涉案。檢方今天複訊後，認定全志堅涉貪污罪嫌重大諭知當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見獲准。

台中地院今天下午召開羈押庭審理，法官審理後認定，全志堅涉嫌重大，且有羈押原因及必要，下午5時多裁定收押禁見。

台中地檢署去年11月間，指揮法務部廉政署中部地區調查組，偵辦南投縣信義鄉民代表會主席李國源等人涉嫌貪污治罪條例等案件。

透過 Google News 追蹤中央社

檢方查出，李國源於民國113年間藉鄉代會主席職權，利用信義鄉公所辦理某工程採購案追加預算機會，向黃姓、鄧姓廠商等人收賄，並讓投標廠商於採購案中合意圍標。檢方複訊後，聲請羈押李國源等3人獲准。

檢方表示，案經向上溯源偵辦，掌握現任鄉長全志堅也涉貪，檢方昨天通知他到案說明，案經檢察官今天複訊後，認定涉貪污治罪條例收受賄賂或其他不正利益罪嫌重大，今天諭知當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見。（編輯：張雅淨）1140305