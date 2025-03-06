男變造身分證冒稱董事長私生子借到60萬 還錢判緩刑

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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄徐姓男子花600元假造身分證，冒稱是知名建商董事長私生子，向張姓土地開發業者借60萬未還；徐男遭報警逮捕後趕緊還錢，高雄地院依偽造文書罪輕判6個月、緩刑3年。

高雄地方法院審理時，29歲徐男跟委託的35歲林女均坦承偽造身分證，合議庭審酌徐男有正當工作及收入，卻因缺錢花用變造國民身分證，並以假身分證及名片作為施詐手段；林女雖已懷疑徐男目的不單純，卻仍因生意不佳參與犯行，念在2人認罪，且徐男已將新台幣60萬元全數歸還，林女則僅收取600元代價，犯罪情節並不嚴重。

合議庭審結，依偽造文書等罪輕判徐男有期徒刑6個月、緩刑3年，另須向公庫支付12萬元，接受法治教育課程5場次，緩刑期間付保護管束；林女則依共同犯行使變造準國民身分證罪，判處有期徒刑3月，可易科罰金，緩刑2年，應接受法治教育課程3場次。全案可上訴。

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判決指出，徐男民國111年為了在土地開發業界拓展人脈，在網路平台搜尋後製修圖服務，並以新台幣600元代價，委託林女變造身分證，藉此將身分證父親欄位改成知名建商董事長，再將自己名字改掉，甚至設計名片假冒為集團特別助理。

徐男同年9月以偽造身分證參加土地開發餐會時結識張姓土開業者，並佯稱自己是建商董座非婚生子女，但因個人票期週轉不及，須調借60萬元彌補資金缺口；張男信以為真，先後借出60萬元，但徐男因屆期未完全還款，張男向集團查證驚覺受騙後報警，警方隨即前往徐男高雄住處逮人送辦。（編輯：陳仁華）1140306