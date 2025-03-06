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竹縣破獲黑幫軍火庫 搜出39長短槍、300餘子彈

2025/3/6 12:39（3/6 13:21 更新）
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新竹縣警方長期監控竹縣地區新崛起的幫派組織，鎖定幫派幹部莊姓男子在竹北市藏放槍枝，4日前往搜索，查獲36枝長短槍及子彈等，現場宛如軍火庫。（新竹縣政府警察局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年3月6日
新竹縣警方長期監控竹縣地區新崛起的幫派組織，鎖定幫派幹部莊姓男子在竹北市藏放槍枝，4日前往搜索，查獲36枝長短槍及子彈等，現場宛如軍火庫。（新竹縣政府警察局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年3月6日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣6日電）新竹縣警方今天指出，長期監控竹縣地區新崛起的幫派組織，鎖定此幫派幹部莊姓男子在竹北市藏放槍枝，4日前往搜索，查獲39枝長短槍、300餘子彈等，宛如軍火庫，依法送辦。

新竹縣政府警察局上午舉辦記者會，宣布破獲藏匿於竹北地區1處幫派軍火庫。警方表示，獲報竹縣地區近年新崛起幫派組織「豐陽會」涉擁槍自重且頻繁舉辦各種活動，欲吸收青少年及不法分子加入幫派擴張勢力。

警方指出，經專案小組數月調閱監視器、跟監、埋伏及蒐證，鎖定此幫派重要幹部莊姓男子涉在竹北市藏放槍枝處所。

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新竹縣警察局表示，專案小組見時機成熟，4日上午前往搜索，當場查獲制式突擊步槍20枝、霰彈槍3枝（制式2枝、改造1枝）、短槍16枝（制式7枝、改造9枝），以及各式子彈300餘發、防彈背心3件、改槍工具等，並查扣新台幣33萬8000元現金等贓證物，依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

據指出，此幫派疑在東南亞從事跨國詐騙牟利，騙得黑心錢後買房、買車、買槍。落網的莊男供稱槍械均為他所有，檢警將持續向上追查，要揪出幕後黑幫首腦。（編輯：戴光育）1140306

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新竹縣政府警察局6日舉行記者會宣布破獲幫派軍火庫，查扣竹縣地區幫派組織幹部莊姓男子在竹北市藏放的數十枝長短槍、子彈及彈匣等，依法送辦。（新竹縣政府警察局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年3月6日
新竹縣政府警察局6日舉行記者會宣布破獲幫派軍火庫，查扣竹縣地區幫派組織幹部莊姓男子在竹北市藏放的數十枝長短槍、子彈及彈匣等，依法送辦。（新竹縣政府警察局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年3月6日
新竹縣政府警察局6日舉行記者會宣布破獲幫派軍火庫，新竹縣長楊文科（左）出席，肯定同仁辛勞付出。（新竹縣政府警察局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年3月6日
新竹縣政府警察局6日舉行記者會宣布破獲幫派軍火庫，新竹縣長楊文科（左）出席，肯定同仁辛勞付出。（新竹縣政府警察局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年3月6日
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