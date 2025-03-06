王大陸涉教唆毆打司機 台北市刑大疑洩漏個資遭搜索

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（中央社記者趙敏雅新北6日電）藝人王大陸涉嫌教唆毆打Uber司機案，有關司機行蹤遭鎖定一事，外界懷疑有公家單位洩密，新北檢今天搜索台北市政府警察局刑事警察大隊，釐清是否有員警洩漏個資。

檢警追查，王大陸去年4月間與Uber司機因溝通不良，發生言語衝突，事後王大陸向游男抱怨，游男疑透過另1名中間人，教唆3人「修理」司機。

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警方昨天拘提涉嫌跟蹤司機、動手打人的林男、彭男及李男，依傷害罪嫌，移送新北地檢署複訊。檢方訊問後，諭令3人各以新台幣5萬元交保。據了解，3嫌去年分乘2輛車尾隨司機到新北市中和區，攔車後，林男動手毆打司機，彭男在旁錄影，李男旁觀未動手。

外界關注本案嫌犯如何取得被害人相關資訊，據了解，檢方發現疑有警務人員洩漏司機個資，詳細案情仍待釐清。（編輯：林恕暉）1140306