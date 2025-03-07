調查局人事異動 樓仁健接花蓮縣站主任10日生效
（中央社記者謝幸恩台北7日電）法務部調查局今天發布最新一波站主任、簡任督察及副主任名單，異動共4人，10日生效。其中台北市調查處中正調查站主任樓仁健調任花蓮縣調查站主任。
4人異動名單，分別包括花蓮縣調查站主任李德財調任督察處台東縣駐區簡任督察；台北市調查處中正調查站主任樓仁健調任花蓮縣調查站主任；花蓮縣調查站副主任洪金龍調任屏東縣調查站副主任；嘉義市調查站秘書許慧卿調派代理花蓮縣調查站副主任職務。
此外，調查局於5日已先公布一批人事異動，包括站主任、簡任秘書、專門委員及簡任督察等，牽動共18人，除人事室考核給與科科長簡宏璋以外，其餘人均於10日生效。
18人異動名單，分別為經濟犯罪防制處企業肅貪科科長袁道民升任台北市調查處松山調查站主任；國內安全調查處安全情勢科科長梁世明升任台北市調查處政經調查站主任；國際事務處駐外管理科科長李青憲升任台北市調查處外事調查站主任。
國家安全維護處國安管理科科長黃馨慧升任台北市調查處機動工作站主任；幹部訓練所教務組組長莊長遠升任桃園市調查處桃園調查站主任；資通安全處資料管理科科長王于源升任台南市調查處新營調查站主任。
人事室考核給與科科長簡宏璋升任人事室簡任秘書；新北市調查處國家安全維護及保防科科長余俊璉升任幹部訓練所簡任秘書；高雄市調查處資通安全科科長林家舜升任航業調查處簡任秘書；兩岸情勢研析處大陸研析科科長耿萬隆升任國際事務處專門委員。
督察處台南市駐區督察侯集仁調任高雄市調查處專門委員；主計室審核執行科科長葉仁傑升任督察處局本部（二）駐區督察；督察處督察科科長武漢卿升任督察處新北市（二）駐區督察；督察處屏東縣駐區督察黃增雄調任台南市駐區督察。
保防處綜合協處科科長郭正毅升任督察處高雄市（二）駐區督察；督察處台東縣駐區督察林傳福調任督察處屏東縣駐區督察；新北市調查處國內安全調查及諮詢科科長林俊宏升任督察處宜蘭縣駐區督察；總務處工務科科長劉得榮升任督察處花蓮縣駐區督察。（編輯：戴光育）1140307
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