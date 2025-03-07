台中電廠新建工地火警 職安署勒令停工開罰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中7日電）台電公司台中火力發電廠新建工程工地今天上午發生火警，火勢在1小時內撲滅。職安署中區分署表示，承包商違反職安法，依規定勒令停工並依法開罰，後續需備好安全計畫才能復工。

勞動部職業安全衛生署中區職安中心主任林聰偉告訴中央社記者，經初步調查，工程人員切割鋼筋時造成火星，引燃塑膠模板，現場未做好動火管理，應配置防火毯避免火星噴濺，並移置易燃物品。

林聰偉說，業者違反職業安全衛生法，已依規定勒令停工，並依法開罰新台幣3萬至30萬元，待承包商備好安全計畫才能復工，後續會加強中火相關工地稽查。

影片來源：中央社

台電公司透過文字稿說明，上午進行新建燃氣計畫海水渠道興建工程，承攬商在過程中因切割鋼筋不慎，火星造成塑膠模板起火燃燒，廠內消防隊立即展開滅火行動，上午10時45分撲滅火勢。此次事件不影響機組運轉，無人員受傷。

透過 Google News 追蹤中央社

台中市府今天透過文字稿表示，中火外圍工地今天發生火警，環保局透過AI判煙系統於第一時間掌握污染情形，並隨即派員至現場監測空氣品質狀況。

市府指出，雖周邊空品感測器未發現有明顯變化，但因大量濃煙有粒狀污染物散布於空氣中，已違反空氣污染防制法規定，環保局將針對污染行為人（承包廠商）依法告發，可處10萬元以上、500萬元以下罰鍰。（編輯：謝雅竹）1140307

台電公司台中火力發電廠新建工程工地7日上午發生火警，勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心表示，經稽查現場，發現未做好動火管理，已依規定勒令停工並依法開罰。（職安署中區職業安全衛生中心提供）中央社記者蘇木春傳真 114年3月7日