憲兵挽回感情未果 涉掐死女友污辱屍體判無期徒刑

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（中央社記者趙敏雅新北10日電）許姓志願役憲兵與同為軍人的劉姓女友分手，挽回感情未果，去年掐死劉女，甚至污辱屍體，新北地院法官與國民法官審理，依犯現役軍人殺人等罪，判處許男無期徒刑。可上訴。

根據新聞資料，許男、劉女於去年5月16日分手，許男5月18日前往劉女位在新北市住處，試圖挽回感情未果後惱羞成怒，以雙手掐住劉女頸部，致其窒息死亡，之後另行起意損壞、污辱屍體。

事後許男持劉女手機，假冒劉女名義傳送訊息給軍中同袍及劉女姊姊，致2人未發現劉女已死亡。由於劉女姊姊發現劉女未走出房門，察覺有異，進房後發現憾事報警，警方隨後逮捕許男。

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新北地方法院合議庭指出，許男分手後心有不甘，竟惱羞成怒徒手掐死劉女，致劉女生前飽受痛苦，於劉女死後竟還損壞、污辱屍體，令劉女家屬受有永遠不可磨滅的心靈創痛，惡性重大。

合議庭審酌，許男無前科、犯後坦承犯行，有意與劉女家屬調解，家屬均拒絕等情狀，依犯現役軍人殺人罪，判處無期徒刑；犯損壞、污辱屍體罪，處有期徒刑4年；犯行使偽造準私文書罪，處有期徒刑1年，定執行無期徒刑，褫奪公權終身。（編輯：李錫璋）1140310