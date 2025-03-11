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高雄某商圈理事長帶3里長赴中旅遊 一審判無罪

2025/3/11 13:13（3/11 13:41 更新）
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高雄某商圈發展協會王姓理事長被控受中國台辦指示招待3名里長和親友前往北京旅遊，並接受統戰宣傳。雄檢依違反選罷法等罪起訴，但高雄地院（圖）認定無對價關係，檢方舉證不足，判處無罪，全案可上訴。中央社記者洪學廣攝 114年3月11日
高雄某商圈發展協會王姓理事長被控受中國台辦指示招待3名里長和親友前往北京旅遊，並接受統戰宣傳。雄檢依違反選罷法等罪起訴，但高雄地院（圖）認定無對價關係，檢方舉證不足，判處無罪，全案可上訴。中央社記者洪學廣攝 114年3月11日
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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄某商圈發展協會王姓理事長被控受中國台辦指示招待3名里長和親友前往北京旅遊，並接受統戰宣傳。雄檢依違反選罷法等罪起訴，但高雄地院認定無對價關係，判決無罪。可上訴。

高雄地方法院審理時，王男辯稱此案純粹是民間交流，跟團員說新台幣1萬8000元就是全包，沒有說是落地招待，也沒有跟中國拿錢或做危害國安的事，且中國台辦人員並未在飲宴間公開提及總統選舉議題等語。

法官經傳喚證人，發現多人均證稱只是應邀參加旅行團，不知道是參訪團，且大致都有照旅遊行程走，宴席間也沒討論到政治或選舉相關話題，且依照先前旅遊經驗，也不認為團費1萬8000元便宜。

法官依照證人證述，可見王男在組團參訪前後均未試圖影響團員投票意向，且團員在應邀前往中國參訪時，也沒認知這次旅遊與總統或立法委員選舉有關以及獲取利益，甚至有多名團員直到檢警偵查時，才對旅遊可能是里長參訪團或落地招待表達驚訝，足證此案並不存在對價關係。

高雄地院審結後，依王男違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法等罪，檢方舉證不足，判處無罪，全案可上訴。

判決指出，王男除了是高雄某商圈發展協會理事長，也經營旅行社。但他被控接受中國北京市豐台區台灣事務辦事處主任委託，中國資助落地招待團，並規定需有一定比例里長，由他提報名單審核。

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王男提報名單審核通過後，隨即邀集包含3名里長等共17人，於民國112年7月間以「高雄基層交流參訪團」名義前往北京，接受6天招待，團員僅需負擔機票費用。

高雄地檢署偵查時，王男馬上認罪並表明不會再犯等語，犯後態度良好，由於此案發生前少有帶團前往中國遭查辦前例，檢方據此認定王男確實有可能因對法規生疏誤涉刑責。檢察官偵結後，依反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪起訴，並建請高雄地方法院予以適當寬恕之刑。（編輯：郭諭儒）1140311

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