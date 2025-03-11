新北某宮廟創辦人涉揪眾打死信徒 判刑13年2月

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（中央社記者趙敏雅新北11日電）新北市某宮廟發生打死信徒命案，韓姓宮廟創辦人涉行凶，還唆使林姓信徒、鍾姓男子動手。新北地院依共同犯傷害致死罪判刑韓女13年2月、林男4年、鍾男8年6月。可上訴。

根據判決書指出，2023年4月1日，死者鍾姓女子言語觸怒宮廟創辦人韓女後，韓女先涉持掃把柄毆打鍾女，隨後要求死者哥哥鍾男加入，鍾男涉持掃把柄打鍾女並掌摑。待鍾女丈夫林男到場後，韓女又將掃把柄交給林男，並稱「做先生的，看要怎麼處理」，林男接手涉毆打鍾女。

鍾女遭毆打全身多處有擦挫傷、前額與左後頭部皮下出血、右後第1肋骨骨折，案發後韓女、林男、鍾男未將鍾女送醫，而是將鍾女留在宮廟，鍾女隔日送醫搶救不治。

解剖鑑定報告書指出，鍾女死亡原因為遭毆打造成體表多處挫傷、肋骨骨折與可能輕微腦震盪，引起誤吸入胃內容物而窒息，導致呼吸衰竭而死亡。報告說明，依法醫師專業意見研判鍾女最終因氣道誤吸入胃內容物而窒息死亡的結果，與3人傷害行為間有因果關係。

案發後檢警介入偵辦，林男起初稱妻子投資賠光新台幣500萬元退休金，一怒之下才涉毆打她致死。林男遭收押後，翻供指出宮廟創辦人韓女也涉案，韓女再供出鍾男也曾參與毆打。

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合議庭指出，韓女假托宗教，事前涉多次欺壓、處罰、貶低鍾女，並向其斂財，還命令鍾女在家中不得與配偶說話，甚至涉鼓動林男與鍾男一同毆打。韓女始終未坦承犯行，也未與死者家屬和解，甚至還要林男一肩扛責，還涉拆除宮廟內監視器試圖滅證，犯後態度極劣，判處韓女有期徒刑13年2月。

另外，林男案發後初期自首，並於偵查中交代實情，獲得鍾女家屬諒解，判處有期徒刑4年；鍾男未坦承犯行，偵查初將所有犯行推卸於林男，犯後態度非佳，判處有期徒刑8年6月。全案可上訴。（編輯：戴光育）1140311