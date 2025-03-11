勞發署前助理研究員採購詐財 洩訊息收回扣判8年

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（中央社記者鄭維真彰化11日電）勞動部勞動力發展署中彰投分署林姓前助理研究員，藉小額採購詐財及洩漏採購消息收回扣，10年不法所得超過500萬元，近日被依違反貪污治罪條例等判8年刑期，褫奪公權5年。

根據台灣彰化地方法院判決書，林姓男子於民國99年至109年擔任勞動力發展署中彰投分署助理研究員，負責辦理電機電子類群訓練教學、學員輔導等，並為承辦採購人員。

林男於100年委請他人設立機電公司，並由他實質掌控業務營運與資金使用，長期以該公司名義承攬其辦理的小額採購標案，並以備品或舊品混充出貨，他身兼請購人及負責驗收的領料人，詐得採購價金。

此外，判決書指出，林男與某公司劉姓負責人為避免採購案流標，安排林男的電機公司及劉男妻子所設的公司參與陪標，後由劉男順利得標，給予林男回扣。

法官審酌林男為具有法定職務權限的公務員，本應奉公守法，竟違反政府採購法公平、公開採購程序，為自己實質掌控的公司謀取不法利益，利用承辦採購業務機會詐取財物，或於開標前洩漏訊息給廠商，從中收取回扣，嚴重危害國家法益，甚屬不該。

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法官將林男依犯貪污治罪條例利用職務機會詐欺取財、購辦公用器材收取回扣等罪，應執行有期徒刑8年，褫奪公權5年。

劉男犯貪污治罪條例交付賄賂、政府採購法以詐術使開標發生不正確結果等罪，應執行有期徒刑9月，褫奪公權1年，緩刑3年，須向公庫支付10萬元。全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1140311