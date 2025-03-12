瓦斯公司欠稅負責人脫產險遭管收 兒急繳清514萬

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）高雄一間瓦斯公司王姓負責人積欠營利事業所得稅514萬，行政執行署發現王男103年起陸續處分財產只好依法留置。王男兒子昨天中午帶錢替父親全額清償，解除管收危機。

高雄一間瓦斯公司因未繳納103年度營利事業所得稅共新台幣514萬2334元，財政部高雄國稅局鳳山分局民國106年2月3日將其欠繳案件，移送法務部行政執行署高雄分署強制執行。

高雄分署行政執行官調查發現，瓦斯公司負責人王男103年至104年間合計指示女兒自公司帳戶提領現金1430多萬元，並將公司存款逾423萬元匯款至個人帳戶，甚至在104年9月間將公司經營權以2400萬元出售給第三人，並處分藏匿所得價金。

執行官也查出，王男105年至110年指示配偶陸續將逾1003萬元現金存入兒子及孫子帳戶，累計處分義務人公司資產超過3830萬元，且事後無法提出證據證明資金用途及流向。經執行官提示調查資料後，王男才坦承原公司仍有盈餘，卻謊報公司財產狀況，且和兒子使用帳戶資金使用情形資金矛盾，規避強制執行意圖甚明。

高雄分署判斷王男已具有「顯有履行義務可能，故不履行」、「就應供強制執行財產有隱匿或處分情事」、「已發現義務人財產不足清償其所負義務，於審酌義務人整體收入、財產狀況及工作能力，認有履行義務可能，別無其他執行方法，而拒絕報告其財產狀況或為虛偽報告」等管收事由。

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高雄分署昨天上午9時許依法留置王男，經王男家屬商量後，王男兒子同意提領現金514多萬元替父親全額清償欠稅，並於昨天中午12時許繳清欠稅，王男則順利解除留置，自行離場。

高雄分署呼籲，公法上金錢給付義務一旦成立，義務人資產即屬應供強制執行財產，非可任意處分或移轉，更不可藉由移轉資產至親屬名下，以規避公權力強制執行，以免後續衍生如管收等不利法律效果。（編輯：李淑華）1140312