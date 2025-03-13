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金山警涉縱放通緝犯 檢警搜索帶回時疑心肌梗塞

2025/3/13 15:30
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（中央社記者王朝鈺新北13日電）新北市警局金山分局莊姓巡佐涉嫌縱放通緝犯，檢警昨天發動搜索，將莊男帶至警局途中，莊男疑似心肌梗塞，所幸送醫急救後沒有生命危險，住院接受治療。

檢警調查，蔡姓男子因毒品案遭發布通緝，去年8月21日先被金山警分局交通分隊警員攔查，蔡男稱未帶身分證，謊報兄長身分，警員查對資料符合後放行，之後發現蔡男竟是通緝犯，立即展開追緝。

萬里分駐所張姓所長當天晚間9時許，在萬里地區將蔡男駕駛的車輛攔下，時任大鵬派出所巡佐莊男坐在副駕駛座，金山警分局交通隊代理分隊長張簡富豐隨後到場，莊男向張簡富豐表明警察身分，並稱蔡男是「線民」要求別抓，可提供另一名通緝犯作為交換。

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張姓所長見莊男與張簡富豐交談後，張簡富豐便轉頭離去，發覺有異，經通報主管後，指示立即逮捕蔡男歸案，並將莊男依涉縱放人犯罪嫌移送基隆地檢署偵辦，莊男並調至金山警分局石門分駐所服務。

檢察官為釐清案情，昨天指揮新北市警局督察室，搜索石門分駐所、莊男住處等地，將莊男帶回警局詢問途中，莊男突然呼吸困難、胸痛、冒冷汗等疑似心肌梗塞症狀，所幸經送醫急救後已無大礙，至於張簡富豐，經檢察官複訊後，昨天晚間9時諭令新台幣10萬元交保。（編輯：林恕暉）1140313

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