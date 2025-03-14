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高雄車輛掛失竊車牌拒檢逃逸 警開3槍追2天逮人

2025/3/14 15:39（3/14 15:56 更新）
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高雄鳳山警方日前發現一輛懸掛失竊車牌自小客車，但駕駛拒檢衝撞警用機車（圖），員警朝車輛後車輪開3槍制止，仍被對方加速逃逸。警方14日中午逮捕涉案22歲林姓男子。（高市鳳山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 114年3月14日
高雄鳳山警方日前發現一輛懸掛失竊車牌自小客車，但駕駛拒檢衝撞警用機車（圖），員警朝車輛後車輪開3槍制止，仍被對方加速逃逸。警方14日中午逮捕涉案22歲林姓男子。（高市鳳山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 114年3月14日
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（中央社記者洪學廣高雄14日電）高雄鳳山警方12日發現一輛懸掛失竊車牌自小客車，但駕駛拒檢衝撞，員警開3槍仍被逃逸。警方今天中午逮捕涉案林姓男子。林男稱因心虛逃逸，全案依妨害公務、竊盜罪送辦。

高雄市警察局鳳山分局員警12日晚間9時許巡邏時，在鳳山區五甲、立志街口攔查一輛懸掛失竊車牌自小客車，但駕駛拒檢衝撞警用機車，員警為確保自身安全，朝後輪開3槍制止，仍被對方加速逃逸，幸無人傷亡。

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警方組成專案小組調閱監視器以車追人，今天中午11時許在鳳山區鳳松路一帶逮捕22歲林男。初步調查林男目前無業，坦承是懸掛失竊車牌心虛，當下不服警方攔查才衝撞警車逃逸。全案將依刑法妨害公務、竊盜等罪移送高雄地方檢察署偵辦，另針對林男違規行為一併告發。

警方呼籲，遇到警方攔查務必停車配合，不要心存僥倖逃逸，避免發生交通事故。不服攔檢而逃逸者，將依道路交通管理處罰條例第60條處新台幣1萬元以上，3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月。（編輯：郭諭儒）1140314

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