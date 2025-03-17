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屏東槍擊菸酒行向傳播公司人馬開25槍 初判槍手3名

2025/3/17 15:45（3/17 15:56 更新）
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屏東市17日凌晨發生槍擊尋仇事件，造成5人受傷，警方採證發現25枚彈殼，分別為手槍、步槍、霰彈槍3種，初步研判有3名槍手，鎖定對象追緝中。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月17日
屏東市17日凌晨發生槍擊尋仇事件，造成5人受傷，警方採證發現25枚彈殼，分別為手槍、步槍、霰彈槍3種，初步研判有3名槍手，鎖定對象追緝中。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月17日
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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏東市瑞光南路今天凌晨發生槍擊尋仇事件，造成5人受傷，警方封鎖現場鑑識採證，發現25枚彈殼，分別為手槍、步槍、霰彈槍3種，初步研判有3名槍手，鎖定對象追緝中。

案件發生在今天凌晨零時44分，屏東市瑞光南路上發生槍擊事件，屏東縣警察局屏東分局獲報趕往，立即封鎖現場進行鑑識採證，並派員於附近醫院清查，發現共有5名傷者自行前往就醫，經了解傷者受傷部位分布在手部、肩部及腳部，均無生命危險。

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警方調查，起因為傳播公司與萬丹地區菸酒行間發生女子坐檯糾紛，今天凌晨傳播公司至菸酒行砸店，造成菸酒行外貨車受損，而後雙方於屏東市瑞光南路狹路相逢，菸酒行人馬向傳播公司開槍，因而造成5名男子受傷；於現場發現25枚彈殼，分別為手槍、步槍、霰彈槍3種槍枝，初步研判有3名槍手，目前已鎖定涉案車輛與特定對象，並展開追緝，全力偵辦中。

屏東警方強調，為維護社會秩序及防止可能衝突，已於案發現場及醫院編排警力戒備，並調閱沿線監視器影像，全力釐清案情；另外，同步展開大規模掃蕩行動，針對轄區內特定營業場所、幫派聚集處及治安熱點加強臨檢，並對相關不法分子強力追緝，維護社會安全。（編輯：陳仁華）1140317

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