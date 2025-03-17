日籍婦人高雄人行道挨撞 術後插管加護病房觀察

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（中央社記者張已亷、蔡孟妤高雄17日電）61歲日籍婦人日前在高雄遭衝上人行道的車輛撞傷送醫，經手術，目前插管在加護病房觀察治療。肇事駕駛73歲張男無酒駕，稱當時在路口看到員警，緊張才導致偏離失控。

高雄市警察局新興分局交通分隊員警15日下午4時30分在前金區中華、五福路口執行交通疏導勤務，一輛自小客車沿中華三路北上車道行駛通過路口時，突然偏右駛上人行道，並撞上與兒子一同來台觀光的61歲日本籍婦人。

員警今天表示，自小客車73歲張姓男駕駛稱當時在路口看到員警，因緊張才導致駕車偏離失控，經測試並無酒精反應，事後婦人家屬提告過失傷害罪，已由警方函送高雄地檢署偵辦並依檢方指示帶張男複訊。

警方指出，婦人遭撞後，受有內部臟器出血、多處骨折等傷，經送醫治療，婦人生命徵象已穩定，案發當晚就入住加護病房，今天進行腹部手術，以處理臟器出血問題。醫院表示，婦人手術後，目前插管在加護病房觀察治療中。

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此外，高雄市政府行政暨國際處、日本台灣交流協會等單位，持續提供家屬協助。行政暨國際處長張硯卿表示，第一時間派人前往探視及協助家屬住宿，並派翻譯陪同婦人兒子處理醫療等事宜。

據了解，婦人兒子心情至今仍受衝擊，但還是打起精神，冷靜處理母親醫療事宜。婦人兒子曾向媒體表示，自從事故發生，警察一直在照顧他，給予他適當建議及陪伴。關於交通事故，他除了母親的康復之外，還沒有其他想法。（編輯：郭諭儒）1140317