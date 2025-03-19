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北市警銀合力阻詐 2月詐騙受理數與財損雙降

2025/3/19 16:22
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（中央社記者黃麗芸台北19日電）為強化攔阻詐騙，台北市警察局今天舉辦「114年金融機構協助攔阻詐騙座談會」，邀各界代表與會共擬精進臨櫃攔阻策略，並指2月受理詐騙案件數和財損都較1月下降。

市警局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，為強化攔阻詐騙成效，加強辨識詐騙能力，特於昨天舉辦「114年金融機構協助攔阻詐騙座談會」，並邀請各金融機構、超商與中華民國虛擬通貨商業同業公會代表與會，一起研擬精進臨櫃攔阻策略。

同時，台北市副市長張溫德也到場，表揚攔阻詐騙有功的金融機構與超商店員。

張溫德表示，感謝第一線熱心關懷提問的金融機構行員及超商店員，金融機構行員和超商店員除要分別做好自己工作外，還要留意、關懷慰問民眾的各種異常狀況，有時還會被民眾責罵，十分為難且吃力不討好，但正因他們機警反應和熱情管事協助警方，才能讓眾多的被害人免於受害。

市警局長李西河也表示，「打詐儀錶板」自去年8月上線後，截至今年2月止，北市詐騙案件受理數和財損數的趨勢分析，每月平均受理1794件、財損數逾新台幣17億元；且詐欺手法前3名以假投資詐騙383件最多、其次是網路購物詐騙327件和假買家騙賣家詐騙212件。

另外，今年2月受理1280件、財損10.3億多元，較同年1月受理1400件、財損11.7億多元，整體受理數和財損數皆呈下降趨勢，是大家共同努力成果。

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根據警政署統計資料顯示，北市金融機構在去年成功攔阻1993件，攔阻金額逾20.6億元；較民國112年同期成功攔阻1508件，攔阻金額17億餘元，分別增加32%及21%，顯示北市警銀積極合作，確實有效阻止民眾受害。

市刑大表示，除落實第一線攔阻機制減少被害，這次座談會也邀請金融機構、台北市地政局及虛擬通貨商業同業公會進行案例分享及專題報告，提供寶貴經驗，並針對實務上攔阻成效分析探討，和清查警示帳戶匯款人資料，即時攔阻潛在被害，精進攔阻技巧，有效降低詐欺案件的發生。（編輯：李淑華）1140319

張溫德
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