新北金山民宅旁資收物大火 住戶逃出2犬喪生

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市金山區1處透天厝旁空地今天上午近7時發生火警，燃燒周邊資源回收物。消防局表示，人車到達時，住戶都已逃出，但有2隻狗死亡。消防隊已控制火勢，不會延燒。

消防局表示，金山區坑子內1處民宅上午6時43分報案，稱住家有濃濃火煙，於是立即前往搶救。消防人員到場現場時，屋裡的人都已經逃出。

消防局說，火勢發生在透天厝的戶外，都是資源回收物、易燃物。經搶救後，將火勢侷限，不會延燒。詳細起火原因將待火災鑑識科人員調查。

住戶男子接受媒體訪問時表示，他上午人在外面，女兒在火警發生時受困家中，哭著打電話給他，稱屋內都是濃煙，無法看清視線，逃不出火場。

屋主說，他趕緊回家，拿1塊石頭打破房間後窗，救出女兒。飼養的4隻狗，救出其中2隻，還有2隻來不及逃出，不幸死亡。

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屋主表示，他不是經營資源回收場，而是平常一些親友與鄰居會給他資源回收物，他集中在屋旁的戶外，整理後變賣，不知為何起火。

屋主女兒在火警發生時還在睡覺，她說，因聽到狗叫聲驚醒，但門口被火煙堵住，於是打電話向父親求救，如果再晚一點就很危險，狗叫聲救了她一命，是父親破窗救她和狗逃生。（編輯：管中維）1140322

新北市金山區1處透天厝旁空地，22日上午發生火警，消防局表示，住戶都已逃出，已經控制火勢，不會延燒。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年3月22日