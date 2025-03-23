國道1號楊梅段火燒車全燬 駕駛及時逃出

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（中央社記者吳睿騏桃園23日電）國道公路警察局表示，今天上午1輛自小客行經國道1號北向69.2公里處楊梅路段時因不明原因起火，全車燒燬，幸未造成傷亡，提醒行進間若有異狀應立即停靠路肩報警處理。

國道公路警察局第二公路警察大隊發布新聞稿指出，上午10時10分許，賴姓女子（50歲）駕駛自小客車行駛於國道1號北向69.2公里處楊梅路段時，車輛因不明原因起火，賴女緊急將車輛靠邊停放逃生，幸未造成人員傷亡，火勢在消防人員搶救下撲滅，現場於上午10時55分排除狀況完畢，全線恢復正常通車。

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第二公路警察大隊呼籲用路人要遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，若發現車輛有異狀，應立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用「高速公路1968」APP（應用程式）警政報案功能，向國道警方報案求援。

桃園市政府消防局表示，案發後獲報派員前往馳援灌救，到場發現1輛自小客車起火燃燒，火勢波及約4平方公尺，全車燒燬，但幸好無人員受傷受困。起火原因，將由火調人員進行調查。（編輯：戴光育）1140323