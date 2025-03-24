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YouTuber家寧遭檢舉逃漏稅 新北檢分案偵辦群海娛樂

2025/3/24 19:53（3/24 20:14 更新）
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YouTube頻道「眾量級CROWD」創辦人之一家寧（圖）與其家人被質疑逃漏稅。（圖取自instagram.com/chianing_baby）
YouTube頻道「眾量級CROWD」創辦人之一家寧（圖）與其家人被質疑逃漏稅。（圖取自instagram.com/chianing_baby）
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（中央社記者趙敏雅新北24日電）YouTube頻道「眾量級CROWD」創辦人之一家寧與其家人被質疑逃漏稅，並有人向國稅局檢舉。新北地方檢察署今天表示，已分案偵辦，案由為稅捐稽徵法，目前僅列群海娛樂為被告。

YouTuber Andy老師近日表示，與前女友家寧共同創辦「眾量級CROWD」頻道，但他並不知道「眾量級」商標已在2020年由家寧母親以個人名義註冊。

另外，Andy說，2018年間委託家寧母親開立群海娛樂股份有限公司，多年來從未看過公司帳目，他曾向家寧母親要求查帳，但始終未果。

相關爭議延燒，有網友質疑家寧與其家人涉及逃漏稅等財務問題，並向國稅局檢舉。財政部北區國稅局17日指出，調查中個案不便透露細節，對檢舉案一向秉持依法查證原則辦理。

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家寧20日發布聲明影片說，一直以來，她對財務方面細節也有所疑問，曾多次詢問並希望獲得更清楚資訊，但至今未能獲得完整數據。

新北地檢署表示，接獲情資後，已分案調查，案由為稅捐稽徵法，目前被告僅列法人群海娛樂，全案釐清中。（編輯：李錫璋）1140324

#新北地方檢察署
#新北地檢署
#財政部
#國稅局
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