十分瀑布旁羅漢銅像遭竊 警逮2嫌追回13尊

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（中央社記者王朝鈺新北26日電）新北市平溪區十分瀑布旁18尊羅漢銅像日前遭竊，警方逮捕2名犯嫌追回13尊銅像，犯嫌稱因積欠債務，將銅像運到回收場變賣，得手新台幣25萬元拿去還債，詢後將2名犯嫌送辦。

新北市政府10年前徵收平溪區十分瀑布的私人土地，將原地主的18尊百公斤的羅漢銅像移至附近倉庫，失主林姓男子22日向警方報案，指銅像遭竊，瑞芳警分局立即組成專案小組偵辦。

因失竊地點位處偏僻，且未裝設任何監視器，現場跡證已遭破壞，只留下大型車輛進出輪胎痕，經鑑識小組採證後，研判犯嫌具有駕駛大型機具經驗，專案小組兵分多路訪查，逐一過濾大型車輛。

另一方面，銅像遭竊經媒體報導後，台北市內湖區有回收場業者發覺收購到的銅像可能是贓物，立即通報內湖警分局，經專案小組循線追查，24日分別在新北市及台北市逮捕50歲林姓與40歲周姓男子。

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警方調查，林男及周男因積欠債務，加上日前曾在案發現場附近施工，發現堆積大量五金廢鐵及銅像，疑似無人看管便起了歹念，將13尊銅像運至內湖2間回收場變賣，分別得手20萬4000元及4萬8000元，共計25萬2000元已拿去清償債務，警方詢後依竊盜罪嫌，將2人移送基隆地檢署偵辦。

至於林男稱共有18尊羅漢銅像遭竊，最後只有追回13尊，由於時隔已久，有待警方進一步釐清，林男受訪表示，感謝警方努力找回13尊銅像，但有2尊已被「分屍」，5尊銅像還沒找到，他內心感到沉痛，希望能盡快找回。（編輯：方沛清）1140326