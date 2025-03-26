通訊業者涉賣人頭門號卡供詐團 中市警扣送貨豪車

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市警方今天宣布查獲專賣人頭門號卡給詐欺集團機房使用的通訊業者，警方表示，蒐證過程發現業者都以BMW百萬名車提供外送到府服務，經檢方偵辦起訴在案。

台中市警察局刑事警察大隊偵八隊與刑事警察局偵八大隊第六隊、彰化縣警察局員林分局共組專案小組，破獲專賣人頭門號卡給詐欺機房使用的不法業者。

警方表示，日前獲知某通訊業者，專門透過網路販賣人頭門號卡、黑莓卡供給詐欺機房，用來註冊認證通訊及交友軟體，進而詐騙民眾金錢，蒐證過程發現業者23歲林姓男子均以BMW名車提供外送到府服務，還協助詐團回收手機還原滅證，報請南投地方檢察署指揮偵辦。

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警方指出，去年10月間，警方持搜索票前往查緝，現場查扣人頭SIM卡及黑莓卡百餘張、筆電、SIM卡轉接器、門號申請書、BMW自小客車及現金新台幣7萬7300元等贓證物，全案以違反刑法加重詐欺及洗錢防制法移送南投地方檢察署偵辦，經檢察官偵結後起訴，並建請法院宣告沒收不法所得及做案自小客車。

台中市警察局刑事警察大隊呼籲，目前詐欺集團多透過通訊軟體誘騙民眾，務必提高警覺；若與不肖業者配合以「辦門號換現金」有高度違法風險，切勿心存僥倖；如發現不法情事，請撥打110報案電話檢舉，提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案檢舉獎金。（編輯：郭諭儒）1140326