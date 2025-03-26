屏東專案取締行人違規 3天抓670件

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）為降低行人交通事故，屏東縣政府警察局啟動行人違規取締專案，3天已取締670件，每件可依違反道路交通管理處罰條例，處以新台幣500元罰鍰。

屏東縣警察局交通隊分隊長黃郁雯接受媒體聯訪指出，24日全面啟動「行人違規取締」專案，執法重點鎖定事故多發路段與路口，針對行人跨越雙黃線、中央分隔島、未依號誌通行或未走行人穿越道等違規情形，加強攔查取締。

取締專案統計至今天上午，3天以來已取締行人違規670件，違者可依道路交通管理處罰條例，行人未依規定擅自穿越車道，處500元罰鍰。

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警方呼籲，行人通行時應遵守交通規則，不要為了圖方便或搶快，違規穿越馬路，要走行人穿越道，並依照號誌指示，在綠燈秒數充足時再通過路口。

另外，民眾關心「屏東火車站後站公勇路段是否增設行人穿越道」。警方指出，因屬道路管理機關權責，將建議路權機關會勘，評估增設可行性。（編輯：郭諭儒）1140326