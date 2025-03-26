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台中男子疑因心有不滿接連持物傷害2人 遭警逮捕

2025/3/26 17:20（3/26 17:51 更新）
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台中市南屯區26日發生傷人案，警方說明，男子因詢問事情不滿民眾回覆而持自拍棒傷人，接著又持鋸子傷害工人，警方在附近尋獲被棄置的作案鋸子。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月26日
台中市南屯區26日發生傷人案，警方說明，男子因詢問事情不滿民眾回覆而持自拍棒傷人，接著又持鋸子傷害工人，警方在附近尋獲被棄置的作案鋸子。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月26日
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（中央社記者郝雪卿、蘇木春台中26日電）台中南屯今天發生傷人案，警方表示，孟姓男子因詢問事情不滿對方回覆而持自拍棒傷人，又持鋸子傷害工人。2名傷者送醫無大礙，警逮捕孟男戒護就醫並釐清作案動機。

台中警方初步了解，孟姓男子中午12時許，行經台中市南屯區文心南路與文心南五路口，向賴姓路人詢問事情，賴男回說「聽不清楚」，孟男便持自拍棒傷害對方。

警方指出，孟男隨後至南屯區文心南路，進入某社區，因社區管理員不願搭理孟男，孟男於是走出管理室繞到後方施工處所拿取工地內鋸子，遭洪姓工人制止，孟男因而攻擊洪男後逃逸。

台中市消防局據報到場將2名傷者分送林新醫院與中山醫學大學附設醫院救治，傷勢無大礙。

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警方據報到場後展開搜尋，火速在鄰近周邊發現躲藏在餐廳3樓廁所中的孟男，進入3樓當場將孟男上銬逮捕，起出自拍棒，並於周邊花圃尋獲被棄置的鋸子。

警方表示，因為孟男情緒激動，已派員將孟男戒護就醫。由於有傷者已對孟男提出傷害告訴，警方後續將待孟男偵訊後移送法辦及釐清作案動機。（編輯：李錫璋）1140326

#台中市
#南屯區
#消防局
#中山醫學大學
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