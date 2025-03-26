桃園男子持刀傷人再自殘 兩人送醫警方釐清案情

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園分局表示，桃園市寶山街今天下午發生一起男子持刀傷人再自殘案，陳女背部有穿刺傷，姜男左胸頸部均有刀傷，民眾急忙報警送醫，員警已在調閱監視器和約談親友以釐清案情。

附近居民表示，女子在購買飲料時，突然一名男子從背後持刀刺傷，在女子倒地後男子又莫名的持刀自殘，店員及民眾急忙報警，目擊民眾表示，警消抵達時，2人都倒臥地上一動也不動，隨即被救護車載走送醫。

桃園市警局桃園分局小檜溪派出所副所長陳振榮接受媒體聯訪表示，警方下午獲報，寶山街有男子持刀攻擊被害人後自殘，員警立即趕抵現場配合救護人員將傷者送醫急救，並封鎖現場進行採證及調閱周邊影像，目前傷者均已送醫，至於發生動機及案情尚待釐清，後續將積極調查偵辦。

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消防局表示，下午2時40分接獲警察局報案請求派救護車前往協助。消防人員抵達現場共2名傷患，28歲陳女意識不清，背部有穿刺傷，30歲姜男意識清楚，但左胸頸部均有刀傷，兩人都緊急送醫搶救。

對於有媒體報導，兩人為同事關係，疑似男方因求愛不成而生恨。警方表示目前無法確認雙方關係，已經在調閱監視器和約談親友以釐清案情。（編輯：張銘坤）1140326

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