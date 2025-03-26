國3竹南路段6車追撞 5人輕重傷送醫

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）國道3號北上121.5公里竹南路段今天下午發生6車追撞事故，造成5人輕重傷送醫，其中最小傷者僅3歲。警方初步調查，疑因33歲曾姓女駕駛未注意車前狀況撞擊前車引發連環追撞。

苗栗縣消防局下午3時許接獲報案稱，國道3號北上苗栗竹南路段內側發生連環追撞事故，現場疑有多名傷者且有人員受困，立即派遣後龍、通霄分隊人車前往救援。

救護人員抵達現場發現為6部小客車追撞，經搶救脫困，陸續將傷者分別送醫，其中最小傷者為曾女車上的3歲女童，疑似吐血，送往衛福部苗栗醫院。另外，58歲蘇姓男子傷勢最重，除後腦有撕裂傷，臉部顴骨疑似骨折，送往頭份市為恭醫院診治。

國道公路警察局第2大隊表示，初步調查為曾女駕駛自小客車，疑因未注意車前狀況撞擊蘇男車輛，蘇男轎車推撞前方徐姓男子駕駛租賃小客車後，引發後續由蘇姓女子、陳姓男子、楊姓男子駕駛的多部車輛追撞。

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警方指出，事故共造成5人受傷（4人輕傷、1人手術中），除蘇男因手術尚未檢測外，其餘駕駛人酒測值均為0。

事故發生時，該路段後方車流一度回堵近3公里，約1小時後排除。警方呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，保持適當安全距離，切勿分心或疲勞駕駛，確保他人與自身用路安全。（編輯：李錫璋）1140326