子公司涉內線交易 麗寶集團董事長吳寶田移送北檢

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（中央社記者林長順台北27日電）麗寶集團旗下名軒公司於108年間發布買賣土地等重訊，檢調懷疑有外部人獲悉後買賣股票，涉內線交易。北檢今天指揮調查局約談名軒董事長吳泓瑩及麗寶集團董事長吳寶田等10人。

台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處搜索名軒公司，並約談吳寶田、吳泓瑩等10人到案，晚間移送北檢複訊，全案朝違反證券交易法內線交易罪偵辦。

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名軒公司於民國108年4月間發布重大訊息，名軒公司及其子公司董事會於107年間通過授權總經理出售高雄市岡山區土地，當天將該筆土地簽約出售予非公司關係人的自然人，出售取得的款項除償還銀行貸款外，另用以充實營運資金。

檢調獲報，相關消息發布前，疑有內部人員泄露交易資訊，使外部人違法買賣股票套利，不法獲利僅數萬元。吳寶田、吳泓瑩是否涉案，有待進一步釐清。（編輯：李淑華）1140327