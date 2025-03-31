幕後主導2貨船偷渡31人 人蛇集團主嫌雄院判9年4月

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（中央社記者張已亷高雄31日電）陳姓人蛇集團主嫌涉策劃外籍「鑽石206號」、「婕西號」貨船分別在前年及去年先後共載31名越南籍人士非法入境台灣；雄院審理，依違反入出國及移民法等罪，處陳男9年4月徒刑。

高雄地方法院判決書指出，陳男在台經營偷渡集團，曾多次違反台灣地區與大陸地區人民關係條例及入出國及移民法等罪，遭判8年多有期徒刑卻逃亡；通緝期間在台策劃主導「鑽石206號」案、「婕西號」案偷渡勾當，負責與中國偷渡集團配合、接洽並指揮他人分工實行，為2案主謀，犯罪情節最重，依違反入出國及移民法等罪，處9年4月徒刑。

至於其他涉案王姓、范姓男子、蔡姓船長及王姓、郭姓、李姓、鄭姓船員等人，則分別遭法官依在港口以非法方法利用船舶運送非運送契約應載之人至台灣罪、意圖營利使外國人非法入國罪等，分別處3年2月至5年6月不等徒刑。均可上訴。

全案因由，高雄地檢署前年12月間接獲海巡署通報，蒙古籍「鑽石206號」船舶船底機艙與貨艙夾層處藏匿偷渡16名越南籍人士，並查出其中阮姓偷渡客在船上因密艙狹隘昏迷一度命危，將林姓船長等4人依殺人未遂罪嫌起訴，部份人員另案審理中。

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雄檢去年3月間再查獲42歲蔡姓船長、王姓、李姓、郭姓與鄭姓船員共謀，以新台幣15萬元代價，駕駛喀麥隆籍雜貨船「JESSIE（婕西號）」接駁15名不具入國許可證件的越南籍人士，5人訊後遭雄檢聲押獲准。

後續經專案小組抽絲剝繭釐清案情，發現從其中郭姓船員均有涉案，懷疑是同一人蛇集團所為，進而追查出集團幕後陳姓主嫌7年來涉及多案，企圖偷渡上百人入境，專案小組去年4月間在新竹新豐鄉攻堅逮捕陳男並移送。（編輯：陳仁華）1140331