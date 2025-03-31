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新北男與母爭吵後涉縱火致2傷 依殺人未遂起訴

2025/3/31 17:03
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（中央社記者趙敏雅新北31日電）新北市板橋區許姓男子去年12月與母親起口角，疑平時積怨而心生殺意，涉點燃蠟燭縱火，致姊姊嗆傷、母親有大面積燒傷。新北地檢署近日依殺人未遂等罪嫌起訴許男。

根據起訴書，去年12月22日晚間，許男與母親郭姓女子發生口角爭執，23日凌晨12時40分許，許男在廚房內點燃蠟燭，拿衛生紙等物助燃，並在引燃火勢後隨即逃離。郭女發現火勢延燒，叫醒許男姊姊許姓女子逃生。

經民眾持鐵鎚敲開鐵窗後，郭女、許女順利逃生。郭女受有吸入性灼傷，臉部、四肢及軀幹2至3度燒傷，約占體表面積40.5%；許女則受有嗆傷。

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許男在偵查中坦承當晚與母親郭女發生口角後，因平時事情累積，無法忍受而放火，且想殺掉郭女，另在火勢蔓延時，還有攻擊郭女等。

檢方表示，依刑法放火燒燬現供人使用住宅未遂及殺人未遂等罪嫌起訴，許男所犯之罪為想像競合犯（1個犯罪行為觸犯數個罪名），建請法院從一重之殺人未遂罪嫌處斷。（編輯：方沛清）1140331

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