加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
移民署：陸配小微今若未依限期離境 將強制出境
首頁 / 社會
緬甸地震
緬甸地震
新聞專題
緬甸地震4/154
首頁 / 社會

地震後在台緬甸人心繫親友 憂捐款難抵需要者手中

2025/3/31 19:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新北市31日綜合外電報導）緬甸28日強震導致當地及東邊的泰國至少已有1700人喪命，地震3天後，許多在台緬甸華人仍深切擔憂親朋好友的安危。據估台灣約有16萬緬甸華人，其中10%來自重災區瓦城。

高齡76歲的楊碧英（Yang Bi-ying，音譯）大半輩子住在台灣，看到電視閃過緬甸地震的影像，她只能為居於當地的家人哭泣。

楊碧英有一個媳婦住在緬甸中部城市瓦城（Mandalay），楊碧英說她平安無事，其他住在仰光的親戚也沒有受到影響。

現年48歲的小吃店老闆娘葉梅欽（Yeh Mei-chin，音譯）用智慧型手機向法新社展示地震造成的破壞，「老家附近有好幾座房屋倒塌，死了許多人」。

葉梅欽28日花了幾個小時才聯絡上她在瓦城的母親和姊妹，她們安然無恙，但嚇得不敢回家。

在台灣的緬甸人用Line、微信等社群媒體平台聯絡緬甸親友，並密切注意當地狀況，但網路連線一直斷斷續續。

大學生翁喬紹（Aung Kyaw Zaw，音譯）一直透過臉書（Facebook）追蹤事態發展，他在上面看到報導說，鄰近震央的實皆市（Sagaing）瀰漫「惡臭…像是遺體腐爛的氣味」。

這位24歲大學生表示，他有和住在地震災區的一些朋友傳訊息，但「有些人（地震後）還沒有上線」。

google news透過 Google News追蹤中央社

也有人擔心給緬甸的捐款無法抵達有需要的人手中。

另一位24歲大學生伊欽（Yi Chint，音譯）談到：「軍政府只在乎打仗之類的事情，他們沒有真的為人民提供多少幫助。我認為實際上只有很少的捐款會到民眾手中。」（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1140331

#地震
#泰國
#緬甸
#瓦城
#緬甸地震
緬甸地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
緬甸強震死傷慘重 軍政府宣布全國哀悼1週
59
更多編輯台推薦新聞：