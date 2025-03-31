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移民署：陸配小微今若未依限期離境 將強制出境
首頁 / 社會

移民署：陸配小微31日若未依限期離境 將強制出境

2025/3/31 20:30（3/31 20:52 更新）
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陸配「小微」和「恩綺」因武統言論，限期31日離境。「恩綺」31日下午搭機離台。另一名「小微」尚未出現，部分媒體在她家外面守候。中央社記者王鴻國攝 114年3月31日
陸配「小微」和「恩綺」因武統言論，限期31日離境。「恩綺」31日下午搭機離台。另一名「小微」尚未出現，部分媒體在她家外面守候。中央社記者王鴻國攝 114年3月31日
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（中央社記者劉建邦台北31日電）陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論，遭限期今天前離境。陸配「恩綺」下午搭機離開台灣，移民署表示，「小微」趙姓女子仍未離境，若未依限離境，將依法執行強制出境。

移民署晚上發布新聞資料指出，中國籍配偶趙姓及張姓女子分別以「小微」及「恩綺」名稱在網路發布影片，涉鼓吹武統侵略言論，經依法廢止居留許可，並要求限期離境。

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移民署表示，「恩綺」張姓女子已於晚上在限令期限內出境，至於「小微」趙姓女子仍未離境。公權力不容挑戰，若趙姓女子未依限期出境，將依兩岸人民關係條例第18條規定，依法執行強制出境作業。

移民署指出，針對任何違反法律規定行為，一定依法究辦，絕不寬貸，以維護國家安全及社會安定。（編輯：李錫璋）1140331

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恩綺
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