清大副教授詐領研究費 一審判1年6月緩刑3年

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（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）清華大學特殊教育系黃姓副教授遭控以不實採購內容，詐領研究補助經費，法院依詐欺取財罪判處1年6月、緩刑3年，並應向公庫支付新台幣40萬元，犯罪所得約39萬餘元沒收。

新竹地方法院判決書指出，黃姓副教授於民國107年12月至110年12月負責執行教育部、科技部分別委託的補助研究計畫，計畫經費由教育部、科技部撥付清華大學，再由校方審核經費動支與核銷，採購品項需實際使用於各計畫，也要提交採購憑證審核。

判決書表示，黃姓副教授卻購買與研究計畫無關的陶瓷品、點字紙或熱印紙等物，向廠商取得收據後，交由工讀生黏貼在計畫「支出憑證粘存單」，再循核銷程序請領研究經費補助，導致校方審查後誤認符合計畫經費而撥款。

判決書指出，黃姓副教授以此方式請領教育部經費補助約24萬餘元、請領科技部經費約15萬元。

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法官表示，黃姓副教授應善盡職責並守法，卻貪圖小利，以名實不符的支出憑證粘存單業務文書，並持以行使詐領財物，是罔顧教育部及科技部利益。

法官審酌，因黃姓副教授犯後均坦承犯行，且將犯罪所得繳回，依詐欺取財罪判刑1年6月、緩刑3年，並應向公庫支付40萬元，犯罪所得約39萬餘元沒收。可上訴。（編輯：方沛清）1140401