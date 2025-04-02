高雄男涉以「三方詐騙」手法獲利百萬 遭逮移送

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（中央社記者張已亷高雄2日電）陳姓男子涉嫌以假求職廣告取得人頭帳戶，另張貼購物廣告吸引他人匯款，再指示求職者提領匯款及購買加密貨幣洗錢，三方詐騙手法獲利逾百萬，日前遭警查獲並依詐欺等罪嫌移送。

高雄市政府警察局刑事警察大隊指出，40歲陳男日前張貼假求職廣告，應徵無人BTM（比特幣自動提款機）店面工作，並要求對方提供銀行帳戶做為薪轉帳戶，另一方面在網路社群平台上張貼販售低於市價的飛機里程、公仔及精品包包等物品吸引民眾購買，待買家依約匯款到求職者提供的人頭帳戶後則避不見面。

警方追查發現，陳男後續會指示求職者提領贓款並前往BTM購買加密貨幣，再轉入陳男指定的比特幣錢包地址，直到求職者發現帳戶遭警示後才發現自己間接幫助洗錢。

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警方表示，經專案小組透過資料比對、加密貨幣流向分析等科技偵查技術，日前持搜索票到陳男位在高雄市三民區住家搜索，並於3月20日將陳男查獲到案，查扣涉案手機、新台幣10萬元等證物。初步清查有20多名網購被害人、9名求職人頭戶，陳男帳戶可疑不法金流將近300萬元，訊後依詐欺、洗錢等罪嫌將陳男移送高雄地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾在求職或網路購物時務必提高警覺，應謹慎驗證雇主身分、警惕可疑求職廣告、勿輕易提供銀行帳戶，並應選擇大型知名網購平台，若有可疑情形應撥打165反詐騙專線諮詢。（編輯：李淑華）1140402