華爾街日報：川普家族有意入主幣安交易所

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（中央社記者廖漢原紐約13日專電）「華爾街日報」報導，美國總統川普家族有意入主加密貨幣交易所幣安（Binance），幣安最大股東趙長鵬承認違反美國反洗錢法在去年被判刑4個月，涉事各方都沒有回應報導。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述知情人士說法，川普家族代表已與全球最大加密貨幣交易所幣安洽談，計劃入主幣安在美國的營運。幣安因違反美國反洗錢法，創辦人趙長鵬2024年被判處4個月有期徒刑。

趙長鵬方面近期接觸川普（Donald Trump）政府希望獲得赦免，幣安代表去年開始與川普友人接觸，希望與川普家族成員達成交易，恢復美國市場營運。他至今仍是幣安最大股東。

川普家族會以什麼形式入主，協議是否與赦免趙長鵬有關，目前未有定論，透過2024年成立的加密幣機構「世界自由財務」（World Liberty Financial）入主是其中一種可能。多名知情人士指出，擔任中東與烏克蘭協調特使的川普友人魏科夫（Steve Witkoff）已參與談判，希望達成交易。

川普政府官員否認魏科夫參與幣安交易，表示他在退出涉及商業利益的程序中。趙長鵬13日在X推文，「沒有和任何人討論幣安美國業務，但沒有罪犯介意獲得赦免。加密幣在美國與世界各地偉大總是讓我高興」。

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「世界自由財務」、「川普集團」（Trump Organization）、幣安美國（Binance.US）與幣安都未回應報導。

報導指出，川普對總統與商業活動的界線漸趨模糊，當選後家族成員陸續獲利。但與尋求赦免的重罪人士進行交易，是前所未見的公私不分。川普曾簽署連串有利加密幣業的行政命令，入主幣安美國業務將讓家族在虛擬貨幣市場中快速擴大。（編輯：楊昭彥）1140314