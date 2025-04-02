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高樓防災員訓練引議 消防署：開放辦理絕無圖利

2025/4/2 18:08
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（中央社記者黃麗芸台北2日電）媒體報導，高樓防災訓練收費過高及訓練機構為退休消防人員任要職。消防署今天對此指出，訓練機構是依法訓練服勤人員，各種訓練機構皆可申請登錄辦理，絕無圖利情事。

周刊王報導指出，高層建築物依規定須設「防災中心」，並配置一名獲專業訓練的服勤人員，以往這名服勤人員都由各縣市消防局訓練、授證，只需繳交證書工本費新台幣70元。今年起各縣市消防局停辦訓練，轉由專業機構接辦，這項訓練費用竟一口氣上漲百倍以上，高價課程令兼任的保全人員罵聲連連。

對此，內政部消防署今天發布新聞稿表示，高層建築物或地下建築物等量體大場域越來越多，近年地震災害及高樓火災發生頻繁且搶救困難，造成人命傷亡及消防人員折損，且建物內機電設備、避難設施及消防安全設備維運及應變需整合與訓練。

因此，消防法於民國112年6月21日修法，新增第13條之1高層或地下建築物設置服勤人員，提升法律位階，由消防機關或登錄機構辦理訓練，提升其自主應變能力。

消防署指出，針對訓練收費過高及訓練機構為退休消防人員擔任要職的報導，予以嚴正澄清，各種訓練機構皆可申請登錄辦理訓練，絕無圖利情事。

消防署表示，去年結合地方消防局辦理服勤人員訓練，費用由消防署與消防機關共同分擔，未向受訓服勤人員收費。基於「自己財產自己保護」、使用者自行付費精神及減輕消防機關辦理訓練的業務負擔，加上已有3家登錄的專業機構辦理訓練，因此將此訓練回歸專業機構訓練機制。

關於專業機構訓練收費新台幣7200元部分，消防署指出，因服勤人員訓練除需較大場地實際操作及專業師資外，為實際操作演練需2組以上不同廠牌的防災監控系統綜合操作裝置，另基礎救護課程需具有多組CPR（心肺復甦術）安妮、AED（自動體外心臟電擊去顫器）等教具，造成收取費用較高。

消防署表示，將邀集相關公會開會討論，朝綜合操作裝置等設備可用租借方式的方向來修正規定，在降低費用、不降低訓練品質目標下，與防火管理人、保安監督人、保安檢查員、液化石油氣零售業安全技術人員等專業人員訓練費用相當，降低服勤人員訓練的負擔。

消防署指出，只要符合申請登錄要件者，皆可依相關規定向消防署申請登錄，辦理服勤人員的訓練，擴大訓練量能，以量制價及便於各服勤人員就近參加訓練。

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因應「2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習」，消防署表示，持續強化「消防防災e點通APP」避難收容處所及防空避難設施查詢功能。

消防署呼籲防災整備刻不容緩，請民眾儘速下載「消防防災e點通APP」，事先查詢避難收容處所及防空避難設施等位置，熟悉避難路線與周邊環境，以提升應變能力，確保自身與家人安全。（編輯：戴光育）1140402

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