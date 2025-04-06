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中市警車鳴笛出勤與民車碰撞 將釐清肇責

2025/4/6 11:47（4/6 12:36 更新）
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台中市警察局第四分局5日晚間接獲報案，員警駕駛巡邏車出勤時與1輛自小客發生碰撞，2車都受損。警方將調閱路口監視器以釐清肇事原因及責任。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月6日
台中市警察局第四分局5日晚間接獲報案，員警駕駛巡邏車出勤時與1輛自小客發生碰撞，2車都受損。警方將調閱路口監視器以釐清肇事原因及責任。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月6日
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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市警察局第四分局昨晚接獲報案，由員警駕駛巡邏車出勤時與1輛自小客發生碰撞，2車都受損。警方今天表示，2駕駛酒測值均為0，將調閱路口監視器以釐清肇事原因及責任。

台中市警察局第四分局表示，昨晚8時許，南屯派出所員警接獲民眾報案，趕赴現場過程中，駕車行經南屯區文心南路與文心南七路口，與直行的陳姓駕駛發生碰撞，所幸雙方均無受傷。

警方追查，案發當下，蔡姓員警駕駛巡邏車全程開啟警示燈及警鳴器執勤，沿文心南七路往豐偉路方向（東往西）行駛，依道路交通安全規則規定，得不受標誌、標線及號誌指示等限制，且於行經案發路口時已減速並注意車前狀況。

警方表示，警車遭由文心南路往三民西路方向（北往南）的自小客車碰撞，造成自小客車左側、巡邏車車頭受損，有關詳細肇事原因，仍需再蒐集各項跡證、調閱路口監視器以釐清詳細事故經過及肇責。

警方指出，自小客駕駛說明有聽到警笛聲，但被左轉待轉車擋住視線，分不清警車行向，將進一步釐清肇責，如果民車未依規定避讓執行緊急任務的警備車，將可予以制單舉發。

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第四分局分局長陳祥麟表示，警備車輛在執行任務時，需爭取分秒時間到達事故或案件現場，駕駛人若未依規避讓，或者妨礙其通行，可依道路交通管理處罰條例規定開罰。

陳祥麟說明，依規定可處汽車駕駛人新台幣3600元罰鍰，吊銷駕駛執照；若因此致人死傷者，處汽車駕駛人6000元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照；呼籲民眾遇有執行緊急任務的警備車輛時，應依規定主動禮讓，以保障行車安全。（編輯：李淑華）1140406

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陳祥麟
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