桃園可疑車輛拒檢衝撞 員警攔截開12槍仍逃脫

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市警局中壢分局今天表示，昨晚接獲保安大隊通報車輛拒檢衝撞警車逃逸，員警發現該車堵在車陣中，喝令駕駛下車遭拒更企圖衝撞，警方連開12槍仍被逃脫，由專案小組追緝中。

中壢分局興國派出所所長王韋力接受媒體聯訪表示，員警昨晚9時35分執行雷霆除暴專案巡邏時，獲報有車輛拒檢逃逸，立即發動攔截圍捕，9時45分在中壢區環西路與志廣路口前攔獲拒檢車輛，員警喝令駕駛下車遭拒，駕駛更多次試圖衝撞逃脫，為恐影響來往民眾安全，員警立即依警械使用條例開了12槍。

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但最終嫌犯仍衝撞民車逃逸，過程中也造成一輛民車受損，王韋力指出，所幸現場無人受傷，保安警察大隊已組成專案小組持續追緝中。

有民眾在網路上發文表示「中壢警察開槍了，直接清空彈夾越來越多警車趕來」，更標記「警察發威」，同時還上傳現場影片。許多民眾留言回覆說「桃園是第二個台中」；也有人寫「聽到還以為有人在放煙火」；不過也有民眾支持警方表示「中壢的治安本來就不是很好，該開槍就該開槍，警察要執行公權力」。（編輯：黃名璽）1140406