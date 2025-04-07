台中男子角色扮演攜玩具槍上街 警依社維法送辦

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市警方得知有民眾於網路平台發文，在街頭看到騎士疑似攜帶槍械，警方今天表示，查獲這名男子因參加角色扮演「魷魚遊戲」而配戴仿真玩具槍，依社維法報請法院裁罰。

台中市警察局第四分局表示，5日晚間民眾於社交平台發文指稱在台中市南屯區河南路與公益路口，目睹1名騎乘機車的男子疑似攜帶槍械，行徑引人側目，引發網友熱議與社群轉發。第四分局黎明派出所接獲通報後，隨即展開調查。

警方經追查，發現鄭姓男子（28歲）於5日下午4時許，參加在北區一中街舉辦的Cosplay活動，扮演韓劇「魷魚遊戲」中的角色，並配戴一把仿真玩具槍作為角色道具。鄭男於當天晚間約10時許，活動結束後自北區返回南屯區租屋處，因機車置物箱空間不足，無法收納道具槍，於是將玩具槍背於身上。

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警方表示，經現場查驗，該仿真槍械為全塑膠材質製成，不具備射擊功能，亦無法發射BB彈，初步判定並無殺傷力。該槍為鄭男先前於網路購得，價格約新台幣1000元，由於外型酷似真槍，足以造成社會恐慌，依「社會秩序維護法」規定，報請法院裁罰，並查扣該玩具槍。

第四分局長陳祥麟表示，民眾參與Cosplay、角色扮演或其他相關活動時，若使用仿真道具或槍械模型，應謹慎評估使用及攜帶方式，尤其於公開場合行動前應妥善收納，避免引起不必要的誤會。提醒民眾無正當理由攜帶與真槍外觀相似的玩具槍械，已違反社維法相關規定，切勿以身試法。（編輯：張雅淨）1140407