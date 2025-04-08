高雄理髮店老闆性侵2設計師 一審重判8年

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄一間理髮店蘇姓老闆趁下班或沒客人時，性侵猥褻店內2名女設計師，2女偷裝針孔攝影機蒐證報警。高雄地院依其犯後從未致歉及和解，依妨害性自主罪判8年，可上訴。

高雄地方法院審理時，蘇男否認性侵犯行，還稱自己跟其中1女有曖昧，且對方還有送生日禮物，至於向對方認錯道歉的LINE對話，只是為了安撫附和。更從來沒有性侵過另名女設計師。

不過，合議庭根據被害人蒐證畫面及相關證詞、雙方對話紀錄等，不採信蘇男說詞。更痛批蘇男明知2名女設計師均有男友，卻瞞著自己的女友，趁四下無人之際性侵猥褻，事後更利用2女為保住工作，迫於鉅額違約金壓力，及擔心男友知道後多年感情化為烏有，或被社會以異樣眼光視之，僅能無奈隱忍，終日惶惶不安。甚至因此需就醫看診，偵查審理時回憶案情更時常情緒激動哭泣哽咽。

合議庭認為，蘇男屢次否認犯行，且為求脫罪竟污蔑受害女子與他有曖昧關係，考量事後從未和解跟致歉，被害者及檢察官均請求從重量刑，據此依妨害性自主罪判決8年有期徒刑，全案可上訴。

高雄地院判決指出，高雄鳳山區一間理髮店27歲蘇姓老闆涉自民國112年8月起趁著下班或沒客人時候，對店內2名年輕女設計師心懷不軌，藉工作職務單獨相處時，各對2女性侵猥褻多次，時間長達4個多月。

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2名女設計師受辱後，因擔心工作不保不敢聲張，但為揭發蘇男惡行，便在店內角落裝設針孔攝影機蒐證；食髓知味的蘇男果真又趁單獨相處機會強抱女設計師，甚至抓著手欲朝自己下體伸去，犯案全程皆被針孔攝影機錄下。

警方接獲2女拿著影片報案，將蘇男依妨害性自主罪送辦，但蘇男到案後初步否認犯案，檢方偵訊時根據相關事證發現2女有抵抗動作，不採信蘇男辯詞，依法將他起訴。（編輯：郭諭儒）1140408