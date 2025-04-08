館長陳之漢辱罵吳宗憲判賠80萬 需刊登判決要旨回復名譽

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（中央社記者劉世怡台北8日電）「館長」陳之漢直播時辱罵藝人吳宗憲，最高法院判陳之漢賠新台幣80萬元確定，刊登道歉聲明部分發回，高院更二審今判陳之漢須在某新聞網刊登本案判決要旨以回復名譽。可上訴。

台灣高等法院更二審今天指出，吳宗憲及陳之漢均為知名公眾人物，吳宗憲是因在高瀏覽人次的YouTube頻道，遭陳之漢侵害名譽權，對於吳宗憲的名譽侵害情節及程度嚴重，為使吳宗憲得在無庸違反陳之漢意願仍可取得相應的澄清效果，認定將客觀的判決結果要旨刊登於某新聞網1天，可達到雙方權益衡平之目的，也符合比例原則。

全案起於，民國108年8月8日晚間，陳之漢在YouTube個人頻道直播討論網紅文化；吳宗憲認為陳之漢在直播中多次以髒話辱罵他，提起民、刑事訴訟。

刑事部分，台北地方法院審酌陳之漢認罪，判拘役58天，得易科罰金，緩刑2年，須向公庫支付10萬元及2年內不罵吳宗憲，因未上訴已確定。

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民事部分，一審台北地院判決陳之漢須賠償吳宗憲80萬元，並刊登聲明，陳之漢提起上訴；二審台灣高等法院駁回上訴，陳男再上訴，最高法院認為二審判賠80萬元的部分並無違法，駁回上訴確定。

刊登道歉聲明部分，高院更一審依職權改定回復名譽方式，判決陳之漢在YouTube頻道及臉書粉絲專頁刊登判決要旨內容。最高法院依憲法法庭111年憲判字第2號判決強制道歉違憲的意旨，認定更一審判決有誤，廢棄原判決，發回更審，案件由高院更二審審理。（編輯：方沛清）1140408