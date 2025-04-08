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大貨車載米酒未綁妥台2線龍洞段掉滿地 警開單舉發

2025/4/8 17:44（4/8 17:56 更新）
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馬姓男子8日上午開大貨車載運米酒，卻因未綑綁妥當，行經新北市台2線龍洞路段時意外掉落，大量酒瓶碎片散落路面，至下午才清除完畢。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年4月8日
馬姓男子8日上午開大貨車載運米酒，卻因未綑綁妥當，行經新北市台2線龍洞路段時意外掉落，大量酒瓶碎片散落路面，至下午才清除完畢。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年4月8日
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（中央社記者王朝鈺新北8日電）馬姓男子今天駕駛大貨車載運米酒，因未綑綁妥當，行經新北市台2線龍洞路段時掉落，大量酒瓶玻璃碎片散落路面，直到下午2時清除完畢，警方依違反道交條例，對馬男開單舉發。

27歲馬男上午10時許駕駛大貨車載運米酒，行經新北市貢寮區台2線86.2公里處宜蘭往基隆方向，因裝米酒的黃色塑膠籃綑綁不實掉落到路面，玻璃碎片占據往基隆方向車道，所幸沒有人員受傷。

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瑞芳警分局獲報後，立即派遣3名員警趕赴現場，指揮管制單線雙向通行，並聯繫交通部公路局基隆工務段協助排除事故，現場於下午2時清除完畢，恢復雙向通車。

馬男經警方實施酒測後，沒有酒精反應，警方依違反道路交通管理處罰條例「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭」，對馬男開單舉發，依法可處新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。（編輯：李錫璋）1140408

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