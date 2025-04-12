台3線苗栗獅潭段重機過彎自摔 騎士送醫不治

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）台3線苗栗獅潭段今天發生死亡車禍，28歲黃姓男子騎乘大型重機疑過彎時不慎自摔送醫不治。警方表示，騎士經檢驗無酒精反應，將調閱行車記錄器等資訊釐清肇事原因。

苗栗縣警察局大湖分局晚間發布新聞稿指出，黃男上午8時許騎乘大型重機，在台3線南往北方向外側車道行經118.5公里處，過彎時不慎自摔，身受重傷失去意識。

黃男及車輛倒在路旁，經救護人員現場初步檢視失去生命徵象，送苗栗市大千醫院搶救，經急救後宣告不治。

警方指出，黃男經檢驗無酒精反應，相關肇事原因仍待調閱行車記錄器及附近監視器釐清。

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大湖分局提醒用路人，台3線獅潭路段彎道多，為易肇事熱點，近年已發生多起死亡車禍及嚴重事故，行經彎道處應減速慢行，確實依道路交通標誌、標線及號誌指示行駛。

警方也分析易肇事路段、時段，持續加強巡邏密度、測速照相及重大違規取締，防制交通事故發生。（編輯：陳彥鈞）1140412