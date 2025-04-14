竹縣高鐵附近車輛起火 涉案男子遭逮送辦

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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）新竹縣35歲劉姓男子疑感情糾紛，找到前妻的吳姓男友轎車，昨天涉縱火造成車輛燃燒毀損，無人員傷亡。警方今天說，已將劉男逮捕到案並送辦。

新竹縣消防局今天發布訊息指出，昨天下午約3時獲報，竹北市嘉豐六路附近發生汽車火警，派遣共4人搶救，現場汽車車頭已燒毀，並波及1輛機車，火勢約在3時半完全熄滅，燃燒面積約3平方公尺，損失金額約新台幣60萬元。

吳姓男子接受媒體訪問表示，與女友的劉姓前夫未曾見面、也沒有糾紛，在案發事前約3至4小時，劉男還到他家並砸物，為此事件導致他需盡快搬家，確保安全。

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新竹縣警察局竹北分局高鐵派出所副所長林文瑞接受媒體訪問說，昨天下午3時許獲報，在高鐵附近道路有轎車起火，警消人員立即到場並進行管制，也同步滅火，所幸無人員傷亡。

他說，經擴大調閱監視器發現，劉男放火毀損車輛，已將劉男逮捕到案，訊後依公共危險罪嫌移送新竹地檢署偵辦；放火燒燬他人之物致生公共危險者，可處1年以上、7年以下有期徒刑，勿以身試法。（編輯：吳素柔）1140414