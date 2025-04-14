新北塭仔圳重劃區整地挖破瓦斯管 止漏後解除交管

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（中央社記者王鴻國新北14日電）新北塭仔圳重劃區位泰山區文程路工地，今天下午整地時挖破瓦斯管線，瓦斯濃度一度有爆炸之虞，新北市府表示，經瓦斯公司人員關閉閘閥止漏後，於下午6時18分狀況解除。

新北市政府消防局表示，塭仔圳重劃區位泰山區中港西路與文程路口的工地，工程公司整地施工時挖破管線4英吋瓦斯管線，當場瓦斯洩漏，量測濃度一度達103%LEL（Lower Explosive Limit，爆炸下限）。

消防局表示，由於有爆炸之虞，調派新莊、泰山、中港等附近單位消防人車前往戒備，共架設3砲塔進行灑水防護，以及劃定100公尺警戒區。

林口分局表示，事發後，警消迅速到場進行封鎖警戒，自文程路18巷到中港西路路段，以及中港西路自民生路、新生路封閉管制。

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消防局表示，經瓦斯公司派員到場關閉閘閥後，已進行開挖洩漏點進行換管，目前量測最新數值5.8%LEL，20公尺處0.3%LEL，偵測數值已降至安全範圍內。

新北市府表示，瓦斯公司於下午6時16分完成止漏作業，經瓦斯公司及消防人員儀器檢測數值均為0，6時18分狀況解除，周邊交通也解除封鎖。（編輯：陳仁華）1140414